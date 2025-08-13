ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ : ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ : 2026ರವರೆಗೆ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 'ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2024 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಭಾರತದ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 'ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್' ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,279 ರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2024 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 15ರವರೆಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1,279 ರೂ. ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ 4,279 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಿಂದ www.airindiaexpress.com ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಬುಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2024 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಣಂ, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ, ದೀಪಾವಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವವರು ಈ ಆಫರ್ ನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 'ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲೈಟ್' ಶೂನ್ಯ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ದರವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 'ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ' ದರಗಳು ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ 1,379 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ರೂ 4,479 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.