Aishwarya Rai: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Aishwarya rai: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ತಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ಪುರುಷರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವವರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೋಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು.
2007 ರಲ್ಲಿ 31 ವರ್ಷದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ 34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ದಂಪತಿಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ 17 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಎಂಬ ಪುತ್ರಿಯೂ ಇದ್ದಾಳೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಆರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಧಾಯ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕೆ (2000), ಕುಚ್ ನಾ ಕಹೋ (2003), ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್ (2006), ಗುರು (2007), ಸರ್ಕಾರ್ ರಾಜ್ (2008), ಮತ್ತು ರಾವಣ್ (2010). ಧೂಮ್ 2 (2006) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ ಧೂಮ್ ೨ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ೧.೫೧೪ ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಷದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು ಕಭಿ ಅಲ್ವಿದ ನಾ ಕೆಹ್ನಾ ನಂತರ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು .
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಜೋಡಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದವು, ಇನ್ನೇನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಜೋಡಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವು ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳಿಗೂ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಜೋಡಿಯೂ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸಾಕಷಿ.