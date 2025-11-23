ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ - ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಊರು..! ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲೆ..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Aishwarya Rai - Abhishek wedding: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳು ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ನಾವೀಗ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ.
 
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿನ ಪೇಮಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಜೋಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆದರೆ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಅದೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ.    

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ- ಅಭಿಷೇಕ್‌, ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದ ಎದುರೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2007ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅವರು ಖಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ "ಗುರು" ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿನಾಂಕಿನಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರೀಲ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಈ ರೀಲ್‌ ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದೇ ದಿನದಂದು ಅಭಿಷೇಕ್‌- ಐಶ್ವರ್ಯ ವಿವಾಹವಾದರು.  

ಈ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆಯೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀನ್‌ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ "ಗುರು" ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಗುರಿದ್ದು. ಅಂದು ಶೂಟಿಂಗ್‌ನ ವೇಳೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸೈಕಲ್‌ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.   

ಆ ವೇಳೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಆಕೆಯನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಘಾಡವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.  

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೀಲ್‌ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿನ ಭೂತನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ದಂಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವುದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಗುರು" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀನ್‌ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಮೇಲುಕೋಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಇತರ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

