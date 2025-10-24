ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಗುತ್ತಲೇ, ಬೇರೆ ನಟ ನಟನ ಜೊತೆ ಲವ್‌! ಈತನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದನಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ..

aishwarya rai love story: ಒಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎದೆಗುಂದಿದ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ನಟ ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ಮುಖ. ಅವರು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಉನ್ನತ ನಟಿಯಾದರು.
ತಮ್ಮ ಯೌವನದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಹನಟರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮೂಲಕವೇ ಕೊನೆಗೊಂಡವು..
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಆ ನಟ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು.
ಆ ನಟ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್. ಅವರು ಅಜಿತ್ ಅವರ ವಿವೇಗಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿದೆ. ವಿವೇಕ್ಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.