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52 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸಖತ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ!.. ಐಶೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ಗೆ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರೂ ಫಿಧಾ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 21, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:41 PM IST

Aishwarya rai Look: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಇತ್ತಿಚೇಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ಗೆ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರೂ ಫಿಧಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿಮಾನದ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲುಕ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್‌ ಕಲರ್‌ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.   

ಬ್ಲಾಕ್‌ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು2/6

ಬ್ಲಾಕ್‌ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಲುಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವರ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಇವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಐಶೂ ಬ್ಯೂಟಿ3/6

ಐಶೂ ಬ್ಯೂಟಿ

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಖಚಿತ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ನೋಟದಿಂದ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.   

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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಳ ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಆಲ್-ಕಪ್ಪು ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಉಡುಗೆ ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಸ್ಟೈಲಿಶ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲೀ ಐಶೂ5/6

ಸ್ಟೈಲಿಶ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲೀ ಐಶೂ

ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಉಡುಪು ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮೊಳಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸರಳತೆ ನಿಜವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಪ್ಪು ಬ್ಲೇಜರ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್‌ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅವರ ಲುಕ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರುಗು ನೀಡುವಂತಿದೆ  

Aishwarya rai airport look6/6

ಸದ್ಯ ಸ್ಟೈಲಿಶ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು  ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

TAGS:
Aishwarya Rai look
Aishwarya rai black dress look
Aishwarya rai airport look
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಲುಕ್
ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲುಕ್

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