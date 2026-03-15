ಈ 5 ನಿಯಮಗಳೇ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಶಿಸ್ತಿನ ರಹಸ್ಯ..! ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಜಾಣರಾಗ್ತಾರೆ

Aishwarya Rai parenting tips : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಾವು ಪಾಲಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರಾಧ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಬಹುಷಃ ಇವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು..
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಿಟೌನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಯಿ-ಮಗಳ ಜೋಡಿ. ಆಗಾಗ ತಾವು ಹೋಗುವ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಐಶು ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಆರಾಧ್ಯಳ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಭ್ಯ ನಡವಳಿಕೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅನುಸರಿಸುವ ಟಾಪ್ 5 ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವುದು ಅವರು ನಂಬಿಕೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನ ಹರಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಐಶು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ, ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳದೇ.. ಅದರಿಂದ ಏನು ಕಲಿಯಬಹುದು.. ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡುವುದು, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು.. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು, ಆರಾಧ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.