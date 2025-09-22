Aishwarya Rai: ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿನ ಮುದ್ದು ಬಾಲಕಿ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮೂಲತಃ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅಪರೂಪದ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ 10 - 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋ ಇದಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿಯಂತಿದ್ದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ 1994 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ 2007 ರಲ್ಲಿ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.