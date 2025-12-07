ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಗೆದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ

Aishwarya Rai: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿ ಸುಂದರ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Aishwarya Rai:ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಡ್ ಸೀ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂತು.
"ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದರೂ ನನಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತತೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು. ಆರಾಧ್ಯಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡುವುದೂ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ "ನಾನು ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಗೊತ್ತು. ಅಸುರಕ್ಷಿತತೆ ಎಂದೂ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. “ನನಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕರೆತರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ದಿಟ್ಟತನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು–ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾಲಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2011ರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಆರಾಧ್ಯ ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಕಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು. ಈಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ–ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಟಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಅವರ ನಿಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.