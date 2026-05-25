Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Aishwarya Rai Cannes 2026: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೇನ್ಸ್ 2026 ಲುಕ್‌ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ

Aishwarya Rai Cannes 2026: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೇನ್ಸ್ 2026 ಲುಕ್‌ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ

Written ByChetana Devarmani Updated byChetana Devarmani
Published: May 25, 2026, 08:04 AM IST|Updated: May 25, 2026, 08:04 AM IST
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ 2026 ರ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 

Aishwarya Rai Cannes 2026: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ 2026 ರ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 

Aishwarya Rai Cannes 20261/7

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೇನ್ಸ್ 2026

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ನೋಡಲು ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. 

Aishwarya Rai Cannes 20262/7

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೇನ್ಸ್ 2026

ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಹೊಸ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.  

Aishwarya Rai Cannes 20263/7

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೇನ್ಸ್ 2026

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ 2026 ರ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ  ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಲುಕ್‌ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.  

Aishwarya Rai Cannes 20264/7

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೇನ್ಸ್ 2026

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೇನ್ಸ್‌ 2026 ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಲುಕ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. 

Aishwarya Rai Cannes 20265/7

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೇನ್ಸ್ 2026

ಚೀನಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಚೆನೆ ಚಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಉಡುಪನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ 52 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ‌ಯಂಗ್‌ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್‌ ನಟಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. 

Aishwarya Rai Cannes 20266/7

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೇನ್ಸ್ 2026

ಕೇನ್ಸ್ 2026 ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಫೀಟರ್ ಬೋವಾ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಳಿ ಪೇನ್‌ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್‌ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. 

Aishwarya Rai Cannes 20267/7

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೇನ್ಸ್ 2026

ಕೇನ್ಸ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಫೆದರ್ ಬೋವಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೇನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ 24 ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದಾಗಿತ್ತು. 

Tags:
Aishwarya Rai Cannes 2026
Aishwarya Rai Bachchan
Cannes 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
8 ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು ಎಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ! ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 60% ಹೆಚ್ಚಳ

8 ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು ಎಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ! ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 60% ಹೆಚ್ಚಳ

Karnataka Minimum Wages Hike11 min ago
2

ಇಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭ? ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ

Horoscope Today53 min ago
3

ನಟ ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಇವರೇ ನೋಡಿ... ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ, ಸಿನಿರಂಗದ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್

Jaanvi Ghattamaneni1 hr ago
4

ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅಬ್ಬರ, ಕುಲದೀಪ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕೈಚಳಕ: ಕೆಕೆಆರ್ ಮಣಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಿ..!

Delhi capitals vs Kolkata Knight RidersMay 24
5

ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ರಣಮಳೆ ಆರ್ಭಟ: ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು!

Vijayanagara Heavy Rain DamageMay 24