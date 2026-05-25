Aishwarya Rai Cannes 2026: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ 2026 ರ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ನೋಡಲು ಹಲವಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಲುಕ್ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೇನ್ಸ್ 2026 ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಲುಕ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.
ಚೀನಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಚೆನೆ ಚಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಉಡುಪನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ 52 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯಂಗ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ನಟಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೇನ್ಸ್ 2026 ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಫೀಟರ್ ಬೋವಾ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ ಬಿಳಿ ಪೇನ್ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
ಕೇನ್ಸ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸೂಟ್ ಮತ್ತು ಫೆದರ್ ಬೋವಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೇನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ 24 ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದಾಗಿತ್ತು.