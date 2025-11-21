ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Aishwarya Rai daughter: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಜೊತೆಗಿರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.  
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. 14 ವರ್ಷದ ಆರಾಧ್ಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಳು. ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.   

ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ 14 ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ಪೋಟೋಗಳನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೇ ಆರಾಧ್ಯ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.  

ಆರಾಧ್ಯ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ. 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಆರಾಧ್ಯ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಅವರ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಗಾಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ..   

ಆರಾಧ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಆರಾಧ್ಯ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ..  

