ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ..

Aishwarya Rai Debut Film : ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ 28 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 24 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ "ಇರುವರ್", ಇದು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕ. ಅಂದಹಾಗೆ, 1994 ರಲ್ಲಿ, ಐಶು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
1997 ರ "ಇರುವರ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗಿಂತ 13 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಮಣಿರತ್ನಂ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
"ಇರುವರ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಜಿ ನಟಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇರುವರ್" ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅಲ್ಲ ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ. ಆದರೆ ಕೊಯಿರಾಲ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಂದಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೊಯಿರಾಲ ಅವರನ್ನು ನಟಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ.
"ಇರುವರ್" ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ. ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ತಮಿಳುಸೆಲ್ವನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮೂಲತಃ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಆರ್. ಶರತ್ಕುಮಾರ್, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು.
"ಇರುವರ್" ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶಕರು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. 1997 ರಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಜೊತೆ "ಔರ್ ಪ್ಯಾರ್ ಹೋ ಗಯಾ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.