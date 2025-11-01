English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ.. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದ ಕುಬೇರ!

Aishwarya Rai: ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.
1 /7

Aishwarya Rai Love Affairs: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ತಮ್ಮ 52 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2 /7

ಹೇಮಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದಾಗ ಅವರ ಉಡುಪನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಹೇಮಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

3 /7

ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದೃಢಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.  

4 /7

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್: ಇದಾದ ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿರುಕುಳ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು.  

5 /7

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ,ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್: 'ಧೂಮ್ 2' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ವದಂತಿ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.  

6 /7

ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ: ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಐಶ್ವರ್ಯಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ.  

7 /7

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಸಹ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ.  

