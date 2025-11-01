ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ.. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚನಾಗಿದ್ದ ಕುಬೇರ!

Aishwarya Rai: ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Aishwarya Rai Love Affairs: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ತಮ್ಮ 52 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಮಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದಾಗ ಅವರ ಉಡುಪನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಹೇಮಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದೃಢಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್: ಇದಾದ ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿರುಕುಳ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ,ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್: 'ಧೂಮ್ 2' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ವದಂತಿ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು.
ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ: ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಐಶ್ವರ್ಯಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಸಹ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ.