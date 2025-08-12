ಈತನಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ?

Aishwarya Rai: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಮನಿಷಾ ಕೋಯಿರಾಲಾ ನಡುವೆ ಈತನಿಗಾಗಿ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತಂತೆ..
Aishwarya Rai: 90 ರ ದಶಕವು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದಿತು. ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.
ಆದರೆ ಈ ದಶಕವು ಹಗರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು.
90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ವದಂತಿ ಇತ್ತು.
ಈ ಮೂವರ ನಡುವೆ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಒಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಮುಲ್ಚಂದಾನಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಾಡೆಲ್, ನಟಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ, ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಟಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಕೈಬರಹದ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನ, ಅವಳು ಕೋಪಗೊಂಡಳು. ಆ ಪತ್ರಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಳಿಗೆ ಎಂದು ಅವಳು ನೋಡಿದಳು. ಅವಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದಳು ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಳು.
1995 ರ 'ಬಾಂಬೆ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈ ವಿವಾದ ಉಂಟಾದಾಗ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎಳೆದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಆಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ತಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ, "ನಾನು ಬಾಂಬೆ ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೂಡ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಫೇರ್ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಜುಲೈ 1994 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಏಕೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ರಾಜೀವ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಏಕೆ 9 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತಾನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹೇಳಿದರು.
Next Gallery