ಈತನಿಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಗೊತ್ತೇ?

Aishwarya Rai: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಮನಿಷಾ ಕೋಯಿರಾಲಾ ನಡುವೆ ಈತನಿಗಾಗಿ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತಂತೆ..
 
1 /13

Aishwarya Rai: 90 ರ ದಶಕವು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದಿತು. ಚಲನಚಿತ್ರ ವ್ಯವಹಾರವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.   

2 /13

ಆದರೆ ಈ ದಶಕವು ಹಗರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು.   

3 /13

90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಲವಾದ ವದಂತಿ ಇತ್ತು.  

4 /13

ಈ ಮೂವರ ನಡುವೆ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಒಮ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು.  

5 /13

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಮುಲ್ಚಂದಾನಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ ಇತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.   

6 /13

ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಾಡೆಲ್, ನಟಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ, ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

7 /13

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಟಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಕೈಬರಹದ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನ, ಅವಳು ಕೋಪಗೊಂಡಳು. ಆ ಪತ್ರಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಳಿಗೆ ಎಂದು ಅವಳು ನೋಡಿದಳು. ಅವಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದಳು ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಳು.  

8 /13

1995 ರ 'ಬಾಂಬೆ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.   

9 /13

ಆದರೆ ಈ ವಿವಾದ ಉಂಟಾದಾಗ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಎಳೆದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಆಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ತಾನು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.  

10 /13

ಐಶ್ವರ್ಯಾ, "ನಾನು ಬಾಂಬೆ ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.  

11 /13

ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೂಡ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಫೇರ್ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಜುಲೈ 1994 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಏಕೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ರಾಜೀವ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಏಕೆ 9 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.  

12 /13

ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತಾನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

13 /13

ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹೇಳಿದರು.  

