Aishwarya Rai: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಟನೆಗಾಗಿ ಬಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಐದನೇ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್-ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಕಲಾವಿದರ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಸಾಲೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ರೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಆಫರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲ... ಎರಡಲ್ಲ... ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು 'NO' ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ.
ಆ ನಟಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಸಿನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಳಿಕ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸಬಹುದು.
ಕರುನಾಡಿನ ಮನೆಮಗಳಾದ ಈಕೆ ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಆದರೆ, ಆಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ.
1999ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಪಡೆಯಪ್ಪ'ದಲ್ಲಿ ಈಕೆಯೇ ಹಿರೋಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರಾಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ರಮ್ಯಾಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ, ರಜಿನಿಯ 'ಬಾಬಾ' ಸಿನಿಮಾಗೂ ಈಕೆ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ 'No' ಎಂದಿದ್ದರು. ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮನಿಶಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಪಡೆಯಪ್ಪ, ಬಾಬಾ ಬಳಿಕ 'ಚಂದ್ರಮುಖಿ' ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಗೆ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಗಲೂ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಸಿಗದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಪಾಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಬಂದ 'ಶಿವಾಜಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ನಟಿ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿ ಶ್ರೀಯಾ ಶರಣ್ ನಟಿಸಿದರು.
ಹೀಗೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿಗೆ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ 'ಎಂಧಿರನ್' (ರೋಬೋಟ್) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ನಟಿಯಾದರೂ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಐದನೇ ಆಫರ್ ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ, ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್.