ಪ್ರೀತಿ ಮರೆಯಾದರೂ, ಪ್ರೀತಿಸಿದವನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಗತ್ತೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತಹ ಕೆಲಸ

Aishwarya rai: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Aishwarya rai: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸುಂದರ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದವು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ 1994 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. 1997 ರಲ್ಲಿ, ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ "ಇರುವರ್" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ 2007 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಲವಾರು ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರದ ವಿವಾದ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ವಿಘಟನೆಗೆ ಕೋಮುವಾದದ ಕೋನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು, ಇದು ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಅವರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಿತು.
2002ರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
"ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯಾನಕ. ನಾವು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಮುವಾದದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಏಕೆ?" ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, "ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಅರಿವಾಯಿತು. ನಾನು ಭಯಭೀತಳಾಗಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರವೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ತನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಪ್ರಕಾರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ದಿನವಿಡೀ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ದೇವದಾಸ್ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.
ಈ ಇಡೀ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತಾನು ಭಾಗಶಃ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.