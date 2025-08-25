Aishwarya Rai: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ 1500 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
Aishwarya Rai: ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 1500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಇಂದು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯ ಎಂಬ ಸ್ಥಾವನನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಕನ್ನಡತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ.
1994 ರಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ಮಾಡಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೇವಲ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು 1997 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ. ಅದಾದ ನಂತರ, ನಟಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕಂಪನಿಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೊತ್ತವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ, ನಿಕ್ಕಿ ಅನೇಜಾ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಟನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೆ 28 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. 1997 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ ಕೂಡ.
ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 900 ಕೋಟಿ ರೂ., ನಟಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ 4600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.