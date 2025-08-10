ಸರ್ಜರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹೀಗಿದ್ರು.. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗಾದ್ರು! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ರೂಪಾಂತರ..

Aishwarya rai Transformation: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
Aishwarya rai: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಾಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯ ವಿಚ್ಚೇದನ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ನಡುವೆ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಟಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೋಟಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಲಿಪ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲವರ ವಾದವಾದರೆ, ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣೋಕೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರ ವಾದ.
ಈ ವಾದ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂದಿಗೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೂಡ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.