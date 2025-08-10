English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸರ್ಜರಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹೀಗಿದ್ರು.. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗಾದ್ರು! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ರೂಪಾಂತರ..

Aishwarya rai Transformation: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 
 
1 /10

Aishwarya rai: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಾಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.  

2 /10

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡತ್ತಿದೆ.  

3 /10

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯ ವಿಚ್ಚೇದನ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.   

4 /10

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.   

5 /10

ಆದರೆ, ಈ ನಡುವೆ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

6 /10

ಈ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಟಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೋಟಾಕ್ಸ್‌ ಟ್ರೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.   

7 /10

ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಲಿಪ್‌ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

8 /10

ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲವರ ವಾದವಾದರೆ, ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣೋಕೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರ ವಾದ.  

9 /10

ಈ ವಾದ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂದಿಗೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.  

10 /10

ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕೂಡ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿಯ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.   

