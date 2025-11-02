English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
"ನನ್ನ ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ..." ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

Aishwarya Rai: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 
 
1 /7

Aishwarya Rai: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಟಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರವೂ ಹಿಟ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.  

2 /7

ಇಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ "ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನ ಮೌಲ್ಯ" ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.  

3 /7

ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

4 /7

ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, ಸರಿ? ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತು.  

5 /7

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಹೊಸ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿ.  

6 /7

ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ, "ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ... ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಅವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಘನತೆಯಿಂದ ನೋಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.  

7 /7

"ಸ್ತ್ರೀತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಹೀಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನ ಮೌಲ್ಯ. ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅನುಮಾನಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗಾಗಿ ಎದ್ದುನಿಂತು. ನಿಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಡಿ. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ" ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು.  

