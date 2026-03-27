ಲಾರಿ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಆ 5 ಪದಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು! ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೀಲ್..‌

aja shaam hone aayee song: ಒಂದು ಟ್ರಕ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಾಲಿನಿಂದ ಒಂದು ತುಂಬಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತೆಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕೆನ್ನುವಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು..
80 ಮತ್ತು 90 ರ ದಶಕದ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿವೆ. ಆ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಜನ ಇಂದಿಗೂ ಗುನುಗುತ್ತಾರೆ..
ಅಂತಹ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು 'ಆಜಾ ಶಾಮ್ ಹೋನೆ ಆಯಿ'. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಟ್ರಕ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಾಡು 1989 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ' ಚಿತ್ರದದ್ದು. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ, ಚಿತ್ರದ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಟ್ರಕ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಆ ಸಾಲು 'ತು ಚಲ್ ಆಯಿ, ಮೈನ್ ಆಯಿ'. ಈ ಸಾಲನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ನಂತರ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಜ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು-ಹತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡಿನ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಈ ಸಾಲನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆ ಸಾಲನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ಸುಂದರವಾದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದರು.. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ 'ಆಜಾ ರಾತ್ ಹೋನೆ ಆಯಿ' ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು 'ಆಜಾ ಶಾಮ್ ಹೋನೆ ಆಯಿ' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
'ಮೈನೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಯಾ' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸಾಫಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು.. ಅದರಲ್ಲಿನ 'ಆಜಾ ಶಾಮ್ ಹೋನೆ ಆಯಿ' ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ..