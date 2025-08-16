ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆಯಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಜಯ್‌ ರಾವ್‌..! ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Ajay Rao divorce : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್, ಬ್ರೇಕಪ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯಾವ ಜೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯ ವರೆಗೆ ಚನ್ನಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಏಕಾಏಕಿ ದೂರವಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ದಂಪತಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ನಟ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸ್ವಪ್ನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಜೋಡಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ನಟನೆಯ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಲದ ವಿಚಾರ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಇದರ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಜಯ್ -ಸ್ವಪ್ನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅಂಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಟ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಪ್ನಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ 2014 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸೇಪಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದೀಗ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ತಮ್ಮ 11 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ಕಿಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕಿಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅಜಯ್ ಆಫರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರಂತೆ..
ಆದರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ "ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿಂತಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೂಫರ್ ಹಿಟ್ ಆದವು.