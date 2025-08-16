ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಊರಿನವರು ನಟ ಅಜಯ್‌ ರಾವ್‌.. ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು? ಓದಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ!

Actor Ajay Rao : ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ತಾಜಮಹಲ್, ಕೃಷ್ಣನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಯುದ್ಧಕಾಂಡ 2 ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದವರು ಅಜಯ್ ರಾವ್.
ನಟ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 2003 ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ (2008), ಕೃಷ್ಣನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ (2010), ಕೃಷ್ಣನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ (2011), ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ (2015) ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಟ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಮೂಲತಃ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆಯವರು. ಇವರ ತಂದೆ ಅಗಲಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಟ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಈಗ 76 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.
ನಟ ಅಜಯ್ ರಾವ್ 24 ಜನವರಿ 1980 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಪದವಿಧರರಾದ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹನಟನಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟರು. ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿದರು.