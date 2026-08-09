ODI WC 2027 Rohit Sharma: 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮಾತ್ರ ರೋಹಿತ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರ ಅನುಭವ ನೋಡಿ, ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇರಲೇಬಾರದು ಎಂದು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸದ್ಯ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ರಹಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಆಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರಿ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಗಳು ಆಗಿರಿ, ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಲಯ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ, ಬೇಡವೋ ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಭವ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ಮೂವರು ಹಿರಿಯರು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಭವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದ ಉದ್ಭವಿಸಬಾರದು. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಆಡಲಿ ಎಂದು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಇವರು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ರಹಾನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸದ್ದರು.