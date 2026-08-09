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ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೋ, ಬೇಡ್ವೋ..‌ ನಿವೃತ್ತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಜಿತ್‌ ಅಗರ್ಕರ್‌ಗೆ ಟಕ್ಕರ್!

Written ByBhimappa
Published: Aug 09, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:15 PM IST
2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮಾತ್ರ ರೋಹಿತ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ODI WC 2027 Rohit Sharma: 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮಾತ್ರ ರೋಹಿತ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಹಿಟ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮುಂದಿನ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರ ಅನುಭವ ನೋಡಿ, ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇರಲೇಬಾರದು ಎಂದು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸದ್ಯ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಕಟ್ಟುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡುವುದನ್ನು ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ರಹಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಆಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರಿ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಗಳು ಆಗಿರಿ, ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಲಯ ಇರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

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ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ, ಬೇಡವೋ ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಭವ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ಮೂವರು ಹಿರಿಯರು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.     

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ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಭವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದ ಉದ್ಭವಿಸಬಾರದು. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಆಡಲಿ ಎಂದು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಇವರು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ರಹಾನೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸದ್ದರು.  

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