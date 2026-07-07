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ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ನನಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Written ByKrishna N K
Published: Jul 07, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:13 PM IST

Akanksha Chamola : ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ʻಲಾಕಪ್‌ ಸೀಸನ್‌ 2’ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ, ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಟಿಯ ಮುಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಯುವತಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..  

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ʻಲಾಕಪ್‌ 2’ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಭಾವುಕ : ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ.. ನಿರೂಪಕರಾದ ರಿತೇಶ್‌ ದೇಶಮುಖ್‌ ಹಾಗೂ ಫರಾ ಖಾನ್‌ ಎದುರು ನಿಂತು, "ನಾನು ಗೌರವ್‌ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್‌ ಆಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.  

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ಅದು ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೀತಿ : ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, "ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಡನಾಟವಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೇಗ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗುತ್ತೇನೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.  

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2016ರ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ: ಈಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ :  ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೌರವ್‌ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಇದೇ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

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ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶ್ರೇಯಾ ಕಲ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ : ಬ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶ್ರೇಯಾ ಕಲ್ರಾ ಕದ್ದು ಕೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಶೋನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರ ಒಂದು 'ಲೈಫ್‌ಲೈನ್' ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ಶ್ರೇಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.  

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ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಕರ ಶ್ಲಾಘನೆ : "ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಡನಾಟ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್‌ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸಮಾಜ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್‌ ಎಂದು ಲೇಬಲ್‌ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು" ಎಂದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಅವರ ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಫರಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು.  

TAGS:
Akanksha Chamola
gaurav khanna
Akanksha Chamola reveals
Akanksha Chamola age

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