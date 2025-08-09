ಮೈ ನೆನೆದಿತ್ತು, ಗೌನ್‌ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಆಗ ಆ ನಟ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ

Akanksha Puri wardrobe : ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಪುರಿ ಕಿರುತೆರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿ. ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಈಗ ನಟ-ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಸನಮ್ ಜೋಹರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಏಕ್ ಆಸ್ಮಾನ್ ಥಾ' ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕ್ ಆಸ್ಮಾನ್ ಥಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಸನಮ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಸೀನ್ಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಕಳಿದ್ದರಿಂದ ಇರಿಸುಮುರಿಸು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿನ ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿಚ್ಚಿ, ಗೌನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಬಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಪುರಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ... ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಉದ್ದವಾದ, ಭಾರವಾದ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿನ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಚ್ಚಿ, ಗೌನ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು.
ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಟ ಸನಮ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಡಿಸೈನರ್ ಬರುವವರೆಗೂ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸನಮ್ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಮುಜುಗರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು..
ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಪಘಾತದ ನಂತರವೂ ನಾನು ನನ್ನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ತಿಳಿಸಿದರು.. ಇನ್ನು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಅದಾದ ನಂತರ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಂಡಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿತು. ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.