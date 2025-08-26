English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಂತಾ ದೂರವಾಗಲೂ ಅದುವೇ ಕಾರಣ".. ವಿಚ್ಛೇದನ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಹೋದರಿ

Naga Chaitanya Samantha: ನಾಗಚೈತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಂತಾ ವಿಚ್ಚೇದನದ ಕುರಿತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಹೋದರಿ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
 
Naga Chaitanya Samantha: ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ತಾರಾ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೆಮಾಯಾ ಚೆಸಾವೆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.   

ಅವರ ಧರ್ಮಗಳು, ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿರಿಯರು ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಲಯವನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು.  

ಸಮಂತಾ - ಚೈತು ಏಕೆ? ಅವರ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವಾದಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾಗಸುಶೀಲಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಸಮಂತಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಳಿಪಾಲ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.   

ಸಮಂತಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಅವರು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.  

ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಹಾಗೂ ಸಮಂತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ, ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ.  

ಸಮಂತಾ-ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರೂ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇಬ್ಬರ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾಗ ಸುಶೀಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಚಾನೆಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು "ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಮಂತ್ ಸ್ವಭಾವತಃ ನಟರು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಚೈತನ್ಯ ವಿಅಚರದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಯಿತು."  

"ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯೇ ಕಾರಣ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡದೆ ಬೇರೆಯಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ."  

"ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಜೀವನ.. ನೀವು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ನಾನು ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜೋಡಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಗಳವಾಡುತ್ತವೆ" ಎಂದು ನಾಗಸುಶೀಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

