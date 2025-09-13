66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!

Bigg Boss Nagarjuna fitness : ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 66ರಲ್ಲಿಯೂ 30ರ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣುವ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಲುಕ್ ನೋಡಿ.. ಅಸಲಿಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಜನರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ನಟ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಏನು..? ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವು ನಟರು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಸಹ ಇಂದಿಗೂ ಯಂಗ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. 66 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಟನ ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಊಟದ ಸಮಯ : ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಡವಾಗಿ ತಿಂದರೆ, ದೇಹವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವಿತ್ತು. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಭೋಜನದ ಸಮಯವಲ್ಲ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಕಾರಣ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ದಿನಗಳು. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಹಾರಕ್ರಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ 12:12 ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ದಿನದ 12 ಗಂಟೆಗಳು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 12 ಗಂಟೆಗಳು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಕಿಮ್ಚಿ ಮತ್ತು ಸೌರ್ಕ್ರಾಟ್ನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಉಳಿಯಲು ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆಗೆ ನಾಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೈತನ್ಯಶೀಲರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ.