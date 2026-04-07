35 ವರ್ಷ ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕರಿಯರ್‌.. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು ಇದ್ರೂ ಏನು ಇಲ್ಲದಂತಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಏನಾಯ್ತು?

Akshay Kumar in Bhooth Bangla: ಸಿನಿಮಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಹರಿದು ಹೋಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಉಡುಪುಗಳು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಂದಿಯಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಂದಿಯಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಕೂಡ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು ಏನೇನೋ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಮೀತವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೇ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭೂತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಬು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂತಹ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಟಬು ಇಬ್ಬರು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅವತಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಟಬು ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ನಗಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗುತ್ತಲೇ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂತ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಟಬು ಬಂದಿದ್ದರು. ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
39 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ಟಬು ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಟಬು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ನಾನು ಈ ಸಿನಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಟಬು 38, 39 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಿತ. ಟಬು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇವು. ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಟಬು ಅವರು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಿತ್ಯ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.