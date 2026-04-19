ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್... ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ, ಸಾಲಬಾಧೆ ಇಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಶುಭ ಯೋಗ!

Akshaya Tritiya Lucky Zodiac Sign: ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ದಿನದಂದು 6 ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಈ ಬಾರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ವೈಶಾಖ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ.
six raja yog on akshaya tritiya : ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ಅಕ್ಷಯ' ಪದದ ಅರ್ಥ: ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಮಾಡುವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಕ್ಷಯ ವಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗ, ಮಾಲವ್ಯ ಯೋಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ, ರವಿ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ದಿನವೇ 6 ರಾಜಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಶುಭಫಲ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ - ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ - ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ಸಮಯ ಸೂಕ್ತ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ - ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.