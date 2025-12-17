'ಪುರುಷರಿಗೆ ಇದು ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ...' ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕುರಿತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ

Star Actor Comments on Aishwarya rai: ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಬ್ಬರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
Star Actor Comments on Aishwarya rai: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಡಕಾಯಿತ ರೆಹಮಾನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ʻಧುರಂಧರ್ʼ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಟ ಅನೇಕ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮುನ್ನ ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕುಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಒಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ತಾಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಿತು.
ಒಮ್ಮೆ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ "ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್" ಚಾಟ್ ಶೋನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ, "ಅವಳು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವಳಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಮುಜುಗರವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್, "ತಾನು ಯಾರನ್ನೂ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಅವಳನ್ನು ಹುಚ್ಚನಂತೆ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸೆಕ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ನಟಿ ಯಾರು"? ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರು.
ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ನಟಿಯ ತಾಯಿ ಬಬಿತಾ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಮಗಳು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೊರೆಯುವುದನ್ನು ಅವರು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು.