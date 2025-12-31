ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಸುದ್ದಿ.. ಏಳು ವರ್ಷ ಕೋಮಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ನಿಧನ..!

ಅದೊಂದು ಭೀಕರವಾದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ರೊಬ್ಬರು ಕೊನೆಗೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಂಡರ್-19 ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಷು ಫರ್ನಾಂಡೊ ಅವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಗಿದ್ದ ಅವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸೋ ಮೊದಲೇ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷು ಫರ್ನಾಂಡೊ ಅವರಿಗೆ 2018ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಕೊಲಂಬೊದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ರೈಲು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫರ್ನಾಂಡೊ ಮಾತನಾಡದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಕ್ಷು ಫರ್ನಾಂಡೊ, 2010ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಾರಕವಾದ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜೀವನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಕ್ಷು ಫರ್ನಾಂಡೊ, 39 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಹಾಗೂ ಐದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,067 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷು ಫರ್ನಾಂಡೊ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಮಿಸೋ ಮೊದಲೇ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.