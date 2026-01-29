ಪೆಗ್‌ ಮೇಲೆ ಪೆಗ್‌ ಹಾಕುವ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರೇ..! ದೇಹದ ಮೇಲ್ಬಾಗ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ.. ಒಳಗಿನ ಅಂಗಾಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Alcohol side effects : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯದ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಟದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಹೊರಬರಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕೆಲವು ಭಯಾನಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಕರುಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮದ್ಯಪಾನವು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ತೋರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವಿದೆ. ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಈ ಪದರವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು "ಸೋರುವ ಕರುಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಿರಬೇಕಾದ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನವು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಇವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು NET ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿವ್ವಳದಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕರುಳಿನ ಗೋಡೆಯು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೋರುತ್ತದೆ. ಈ NET ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದಾಗ, ಕರುಳಿನ ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಇದು ಕರುಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.