Chocolate Alcohol mixing ideas : ಸ್ಕಾಚ್, ಜಿನ್, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಎಲ್ ಆಲ್ಟೊ ಟಕಿಲಾ, ಗ್ರೇ ಗೂಸ್ ವೋಡ್ಕಾ, ಡೇವರ್ಸ್ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಕಾಚ್, ಐರಿಶ್ ಟೀಲಿಂಗ್ ವಿಸ್ಕಿ, ವೆಲ್ಲರ್ ಬೌರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಸಫೈರ್ ಜಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೆರಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಿಹಿ, ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ರುಚಿ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪಾನೀಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರಸಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ..
ಏಕೆಂದರೆ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು ಚಾಕೊಲೇಟ್ನ ಸಿಹಿ, ಕಹಿ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವದಿಂದ ಹೊಸ ರುಚಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಪ್ಯಾಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ ಆಲ್ಟೊ ಟಕಿಲಾವನ್ನು ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ, ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ.. ಹೊಸ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.
ನೀವು ದೇವಾರ್ನ 12 ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಅನ್ನು ಹನಿಕಾಂಬ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ, ಸ್ಕಾಚ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಸುವಾಸನೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಿಪ್ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು ಐರಿಶ್ ಟೀಲಿಂಗ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಬಿಳಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಮೃದು ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಕೆನೆಭರಿತ ಬಿಳಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಾಕೊಲೇಟ್ನ ಕಹಿಯು ಟಕಿಲಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ನ ಸಿಹಿಯು ಅದರ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಗ್ರೇ ಗೂಸ್ ವೋಡ್ಕಾವನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಟ್ರಫಲ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ವೋಡ್ಕಾದ ನಯವಾದ, ಮೃದುವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಟ್ರಫಲ್ನ ಆಳವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತದೆ.
ವೆಲ್ಲರ್ ಬೌರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ, ಬೌರ್ಬನ್ನ ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಪರಿಮಳವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಸ್ ಪರಿಮಳವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಂಬೆ ಸಫೈರ್ ಜಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಸುವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ, ಅದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಂಜೆಯಂತೆ ತಾಜಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹೊಸ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ)