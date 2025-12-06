ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳದ್ದಿ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದೇಕೆ? ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ.

alcohol sprinkle in air: ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಬಹುತೇಕ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
alcohol sprinkle in air : ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಗಾಜಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಹನಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಚುವುದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಲಿಬೇಶನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದಾದರೂ, ಉತ್ತರ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿಘಂಟು ಇದನ್ನು “ದೇವತೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ” ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗೌರವ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೈರವನಾಥನಿಗೆ ಮದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಈ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮದ್ಯಪಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಈಜಿಪ್ಟ್, ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯೂಬಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು “Para Los Santos” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ “ಸಂತರಿಗಾಗಿ”. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ “Para Sa Yawa” ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ “ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಅರ್ಪಿಸುವುದು”.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಶುಭವಾಗಲಿ, ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಆಚರಣೆ ಇಂದಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ನಿವಾರಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.