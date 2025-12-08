ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ದಂಪತಿಯ ₹250 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..ಮನೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್‌ ಟಚ್

Alia Bhatt and Ranbir Kapoor: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ..ದಂಪತಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತು.?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕ್ಯೂಟಿ ಜೋಡಿಯಾದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭವ್ಯದ ಬಂಗಲೆಯನ್ನ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಝಲಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಆಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೊಂದಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಇದ್ದ ತಮ್ಮ ತಾತನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಐಶಾರಾಮಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು,ಈ ಹೊಸ ಮನೆ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ರ ಪುತ್ರಿ ರಾಹಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಆಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ರಣ್ಬೀರ್ ಹಾಗೂ ಆಲಿಯಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೈಲ್ಸ್, ಫರ್ನೀಚರ್ಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪಗಳು, ಸೋಫಾಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಜಿಮ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆಟದ ಕೋಣೆ, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ಗಾಗಿ ಗೇಮ್ ಜೋನ್, ಖಾಸಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಕಚೇರಿ, ಖಾಸಗಿ ಬಾರ್, ದೊಡ್ಡ ಗರಾಜು, ಲೈಬ್ರೆರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್ಟಚ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತೆ.. ಗೇಟಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಯ ಹಾಲ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯಂತೆ.