ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ದಂಪತಿಯ ₹250 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ..ಮನೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್‌ ಟಚ್

Alia Bhatt and Ranbir Kapoor: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ದಂಪತಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ..ದಂಪತಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತು.?
1 /7

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕ್ಯೂಟಿ ಜೋಡಿಯಾದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2 /7

ಈ ಭವ್ಯದ ಬಂಗಲೆಯನ್ನ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

3 /7

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಝಲಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. 

4 /7

ಆಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ  ಕ್ಯೂಟ್‌ ಕಪಲ್‌ಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೊಂದಿದೆ. 

5 /7

ಈ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಇದ್ದ ತಮ್ಮ ತಾತನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಐಶಾರಾಮಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು,ಈ ಹೊಸ ಮನೆ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್​ರ ಪುತ್ರಿ ರಾಹಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಆಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

6 /7

 ರಣ್​ಬೀರ್ ಹಾಗೂ ಆಲಿಯಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೈಲ್ಸ್, ಫರ್ನೀಚರ್​​ಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪಗಳು, ಸೋಫಾಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಜಿಮ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆಟದ ಕೋಣೆ, ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್​​ಗಾಗಿ ಗೇಮ್ ಜೋನ್, ಖಾಸಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಕಚೇರಿ, ಖಾಸಗಿ ಬಾರ್, ದೊಡ್ಡ ಗರಾಜು, ಲೈಬ್ರೆರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

7 /7

ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಹೈಟೆಕ್‌ಟಚ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಲಿಫ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತೆ.. ಗೇಟಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಯ ಹಾಲ್​ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯಂತೆ.  

