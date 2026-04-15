ತೆಲುಗು ನಟನ ಜೊತೆ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಮದುವೆ..! ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ

Mrunal Thakur marriage : ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಸದ್ಯ ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಟಾಕ್ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' ಸುಂದರಿ ಇದೀಗ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬುವುದು ಸಹಜ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೃಣಾಲ್ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಟ-ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬುವುದು ಸಹಜ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೃಣಾಲ್ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್, ನೀವು ತೆಲುಗು ನಟನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಈ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೃಣಾಲ್ ನಾಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಕೇವಲ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೂಡ ಮೃಣಾಲ್ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ನಟನಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಂಡು ದಂತಕಥೆ ಮಧುಬಾಲಾ ಅವರ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು..
'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಅಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರಿದ್ದರೂ, ಮೃಣಾಲ್ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ "ಲಕ್ಕಿ ಗರ್ಲ್" ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ.