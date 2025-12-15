ಯಾವುದೇ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬುಡದಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು!

White Hair Solution: ಉದ್ದವಾದ, ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಅಥವಾ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.. ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ..
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ., ಆದರೆ ಇದು ಬಗೆ ಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೂ ಅಲ್ಲ.. ಇದಕ್ಕೆಂದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಒಂದು..
ಕಳಪೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಧೂಳು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ..
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಟಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು... ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ.. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.. ಅಲ್ಲದೇ ಕೂದಲನ್ನು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ.. ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ