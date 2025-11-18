ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಬಾದಾಮಿ ಮರ ಇರುವುದು ಶುಭವೋ? ಅಶುಭವೋ?

almond tree vastu: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಔಷಧಿಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಮರವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ? ವಾಸ್ತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಔಷಧಿಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಹೊರಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಮರಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಮರವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಶುಭ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ? ವಾಸ್ತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಮರವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಮರವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವು ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಾದಾಮಿ ಮರಗಳು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಬಾದಾಮಿ ಮರವು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಮರದಷ್ಟೇ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಮರವನ್ನು ನೆಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಮರವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಗತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಎಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.