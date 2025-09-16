English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಳುಪಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸೋಕೆ ಈ ಹೂವಿನ ರಸ ಸಾಕು! ಹರಿದು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬುಡದಿಂದಲೇ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ದುರ್ಬಲ ಕೂದಲು

Natural remedies for darkening white hair: ಈ ಹೂವನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುವ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
 
1 /9

Natural remedies for darkening white hair: ಈ ಹೂವನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇರುವ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

2 /9

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.   

3 /9

ಆಮ್ಲಾ ರಸವನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದಾಗಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.   

4 /9

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಹೆನ್ನಾಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.  

5 /9

ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲು ದಾಸವಾಳ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.   

6 /9

ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯೆಂದರೆ ಸಹದೇವಿ ಸಸ್ಯ. ಇದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ತೈಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಿಕೆ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.   

7 /9

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.   

8 /9

ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಉತ್ತಮ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.   

9 /9

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ)

Natural methods darken white hair naturally Massage black tea amaranth juice Coconut oil hibiscus flowers Video Natural methods to darken white hair Natural methods white hair hair naturally Massage white hair naturally

Next Gallery

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?