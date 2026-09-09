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ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ರಾತ್ರಿ ‘ವಿಷ ಯೋಗ’ದ ಪ್ರಭಾವ! ಸೆ.11ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ!

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Sep 09, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:57 AM IST
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ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ

2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದು ಚಂದ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 7.08ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ಸಪ್ತಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ವಿಷ ಯೋಗ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಕನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶನಿಯನ್ನ ಕರ್ಮ, ಶಿಸ್ತು, ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. 

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ವಿಷ ಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಎರಡನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶನಿ ಎಂಟನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬೇಕು. ಕೋಪ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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ತುಲಾ ರಾಶಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಾದ-ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

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ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಎಂಟನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶನಿ ಎರಡನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ತಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿರಾಸೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುವುದು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಯೋಚಿಸದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣ ಸಾಲ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಅಪಾಯದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿವೇಕದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

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