  • ಮಹಿಳೆಯರೇ ಗಮನಿಸಿ !ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ

ಮಹಿಳೆಯರೇ ಗಮನಿಸಿ !ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ  ಕೇವಲ ಆಭರನವಲ್ಲ. ಇದು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಭರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಕೂಡಾ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಅಂಗಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಾ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. 

ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ  ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಲನೆಗೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಒತ್ತಡವು ನೋವು ಮತ್ತು ನರಗಳ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲುಗಳ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಧರಿಸುವಾಗ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಬೀಳುವುದರಿಂದ  ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

