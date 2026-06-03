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ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ʼಚಿನ್ನʼವಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನ... Gold ಸರ ಧರಿಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByYashaswini V
Published: Jun 03, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 05:49 PM IST

Gold For Health: ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಲೋಹ. ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

Wearing Gold Chain Benefits1/6

ಚಿನ್ನ

ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಷ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಆ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಆಕರ್ಷಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Wearing Gold Chain Benefits2/6

ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸರ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಲೋಹವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ʼಚಿನ್ನʼ ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿ ಆಭರಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸೌಂದರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಂದರೆ..

Wearing Gold Chain Benefits3/6

ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪರ್ಶವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಧಾರಣೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Wearing Gold Chain Benefits4/6

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನ

ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನರ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

Wearing Gold Chain Benefits5/6

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನ ಧಾರಣೆಯು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Wearing Gold Chain Benefits6/6

ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು, ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನೋವುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Gold
Gold Wearing Benefits
Gold Astro Tips
Gold News
rashmika mandanna

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