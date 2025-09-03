ಈ ಟ್ರಿಕ್‌ ಬಳಸಿ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಿವಿಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯ ತಿರುಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ!

Kitchen Tips: ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಸಗಳು ಬೇಡ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಸಾಕು..
Kitchen Tips: ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದೇ ಬೇಡ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿ.
1. ಕುದಿಯುವ ನೀರು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಿ, 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ. ನಂತರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದು, ಒಂದು ಚಮಚದಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ವಿಧಾನ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಇರಿಸಿ. ಈ ಶಾಖದಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಮಾಂಸ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಓವನ್ ಓವನ್ ಅನ್ನು 190°C (374°F) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ, 10-15 ನಿಮಿಷ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹೊರತೆಗೆದು ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ತಿರುಳನ್ನು ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಈ ಸುಲಭ ತಂತ್ರಗಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.