Amazon and Flipkart bigg sales : ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ 2025 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ..? ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ ಸಾಕು..
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ, ಜನರು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾರಾಟದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳಂತಹ ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೋನಸ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರೀದಿಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, ಇಎಂಐ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಪಾಲುದಾರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ EMIಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ.