ಅಮೆಜಾನ್, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮೊಟೋ ಸೇವೆ ಬಂದ್..! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮಾಟೊ, ಜೆಪ್ಟೊ, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಮತ್ತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಗಿಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವೇತನವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ನಿಯಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಇದು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಡಿಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ವಿತರಣಾ ಹುಡುಗರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಪಿಂಚಣಿಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ತಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿತರಣಾ ಹುಡುಗರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.