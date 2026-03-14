​ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ‘AMB ಸಿನಿಮಾಸ್’ ಲುಕ್‌ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ

AMB cinemas: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರ ಪಾಲಿಗೆ AMB ಸಿನಿಮಾಸ್ ಈಗ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮನರಂಜನೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಪರಿಸರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರ ಪಾಲಿಗೆ AMB ಸಿನಿಮಾಸ್ ಈಗ ಮನರಂಜನೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.ಐಷಾರಾಮಿ ಟಚ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ Dolby Cinema ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುತ್ತಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ AMB ಸಿನಿಮಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಶೋಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ 'ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್' ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ AMB ಸಿನಿಮಾಸ್, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಾಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಎಲ್ಲಾ 9 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ 4K ಲೇಸರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ (Dolby Atmos) ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ.ಸ್ಕ್ರೀನ್ 6 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಡಾಲ್ಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಸ್ಟಿ 6K ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಪಾಲಿ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ AMB ಸಿನಿಮಾಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 9-ಪರದೆಗಳ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವು ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಡಾಲ್ಬಿ ಸಿನಿಮಾ (Dolby Cinema) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು 'ಎಂ ಲಾಂಜ್' (M Lounge) ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.