ಬಾಳಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟ್, ವಿವಾಹಿತನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ..! 50ರಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!

actress life: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಸುಂದರಿ ನಟಿ, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೂ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಒಮ್ಮೆ ವಿವಾಹಿತ ನಿರ್ದೇಶಕನೊಂದಿಗೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದರೂ, ಅವಳ ಕನಸು ಸಾಕಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಬಾಳಸಂಗಾತಿ ಸಿಗದೇ ಇಂದಿಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಈಕೆ.
Ameesha patel: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಸುಂದರಿ ನಟಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೂ, ಅವಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಈ ನಟಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು 2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವೇ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿ, ಅವಳನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಗೆ ಮಾರುಹೋದರು. ನಂತರ ಅವಳು ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅವಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ಕೆಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂತು. ಅವಳು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಿರಾಶೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗಿನ ಅವಳ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೂ, ನಂತರ ಬೇರೆಯಾದರು. ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಟಿಯೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಅವಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಪರಿಚಯವು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಉದ್ಯಮಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿದರೂ, ಸಂಬಂಧ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಳು ತನ್ನ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, “ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿದರು: “ನಾನು ಮೊದಲು ನನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮಗಳಾಗಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದವು.
ಈ ಕಥೆಯ ಸುಂದರಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, 2000ರಲ್ಲಿ “ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ” ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ, ಬಳಿಕ “ಗದರ್ 2” ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ. ಅವಳ ವೃತ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದಾರೆ.