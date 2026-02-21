ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರವಾದ್ರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌?! ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಎದೆ ಭಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ ಬಿ

Amitabh bachchan: ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್. ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ವಿಷಯ. ಈಗ ಅವರ ತಂದೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಂತದೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ಎಂದರೇ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ʼನನಗೆ ಒಂಟಿತನ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗ... ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನನಗೆ ಹೇಳದೆ ನನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದನು.. ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಆತಂಕ, ಅಶಾಂತಿ, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅದ್ಭುತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು...ʼ ಎಂದು ಅಮಿತಾಭ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ..
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಚಿಂತಿತನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರತಂದರು.. ಹೇಗೆ ಹೊಸ ಉಸಿರಾದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅಮಿತಾಬ್ ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನೂ ಹೊಗಳಿದ್ದರು..