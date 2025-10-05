English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ"ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು

Abhishek Bachchan: ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ತಮ್ಮ ಯವ್ವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ ಈ ನಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಕನಸಿನ ರಾಣಿಯಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
 
1 /6

Abhishek Bachchan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಫೇಮಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಕಿಡ್‌ ಮತ್ತು ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಪರಿಚಿತರು.   

2 /6

ಅವರ ತಂದೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾರೆಯರಾಗಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಅನೇಕ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಇದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಷಗಳು ಸಹ ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು.  

3 /6

ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.   

4 /6

ಆದರೆ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ರಾಣಿ, ಕರಿಷ್ಮಾ ಅಥವಾ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗಿಂತ ಈ ನಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಂತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಒಮ್ಮೆ "ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಬಹುದೇ...? " ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಕೇಳಲು ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಿದರೂ ಇದು ನಿಜ.    

5 /6

ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ 1983 ರ "ಮಹಾನ್" ಚಿತ್ರ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ಆಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಝೀನತ್ ಅಮಾನ್.  

6 /6

ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಜೀನತ್ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಅವಳು "ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಯಿರಿ, ನಂತರ ನೀವು ಮಲಗಬಹುದು..." ಎಂದು ಹೇಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿವರಿಸಿದರು.   

