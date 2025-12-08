amitabh bachchan question to aishwarya rai: ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಇಂತದ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ.. ಏನದು ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಟರು. ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ 2007 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಇಂದಿಗೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಮದುವೆಯಾಗಿ 18 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ..
'ಮಿಡ್ ಡೇ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗುರು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದು, "ಅಭಿಷೇಕ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ, "ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.. ಸದ್ಯ ಅಮತಾಬ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಈ ಕಥೆ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳೂ ಇದ್ದಾಳೆ.