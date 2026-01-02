ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ: ಈ 3 ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ

White Hair Home Remedies: ಬೂದು ಕೂದಲು, ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸ್ತೀರಾ... ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂರೇ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂದಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ.
ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕೂದಲು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಖನಿಜ ಕೊರತೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಹೇರ್ ಡೈಗಳ ಬಳಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಕರಿಬೇವು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪುಡಿ ಬಳಸಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಬಹುದು.
ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಾದ ಕರಿಬೇವು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪುಡಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು ಕೂದಲು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ
ಆಮ್ಲಾ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಮ್ಲಾ ಬಳಕೆಯು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಪೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೈನ್ ಟಾನಿಕ್ ಎಂತಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪುಡಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಂತಿಯುತ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್, ತೆಳುವಾದ ಕೂದಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೂದಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕರಿಬೇವು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.